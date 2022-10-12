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НАТО использовала диверсии на российских газопроводах в качестве предлога для наращивания сил альянса на Балтике

НАТО использовала диверсии на российских газопроводах в качестве предлога для наращивания сил альянса на Балтике

Совершенные на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" диверсии, к которым с большой вероятностью причастны США или Великобритания, являющиеся членами НАТО, будут использованы альянсом для собственного усиления.

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