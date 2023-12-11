Европа перекрывает Зеленскому кислород

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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София прекращает снабжать ВСУ оружием, Варшава блокирует границу с Украиной Константин Ольшанский Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Президент Болгарии Румен Радев, известный пророссийскими взглядами, воспользовался своим правом вето, чтобы вернуть депутатам законопроект о ратификации соглашения о предоставлении Болгарией Украине 100 стареньких БТР-60, сообщает Bulgarian National Television.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
finita la commedia
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9 час.
Наталья Политова
Ну что - своя рубашка ближе к телу!
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1 час.
zn
zygmund nedialkow
Деньги олигархов заканчиваются
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2 мин.

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