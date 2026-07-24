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Производство полиграфических и мебельных красок построят в Богородском округе

Производство полиграфических и мебельных красок построят в Богородском округе

В Богородском округе появится новый завод лакокрасочных материалов для полиграфии и мебели. Компания «Хай-тек Коатингс» уже получила разрешение на строительство — уведомление поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья.

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