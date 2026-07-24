Производство полиграфических и мебельных красок построят в Богородском округе

В Богородском округе появится новый завод лакокрасочных материалов для полиграфии и мебели. Компания «Хай-тек Коатингс» уже получила разрешение на строительство — уведомление поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии