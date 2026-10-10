Песков: Путин с пониманием воспринял предложения Трампа по деэскалации на Украине

Во время вчерашнего телефонного разговора президенты России и США основное внимание уделили урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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