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Между мощью и абсурдом: шланги стали символом уязвимости британской ядерной обороны

Между мощью и абсурдом: шланги стали символом уязвимости британской ядерной обороны

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Британские ядерные силы оказались в неловкой ситуации: подлодки класса Vanguard, оснащенные баллистическими ракетами Trident 2 и стоящие на вооружении как ключевой элемент ядерной триады, демонстрируют уязвимость перед угрозой беспилотников.

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