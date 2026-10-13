Между мощью и абсурдом: шланги стали символом уязвимости британской ядерной обороны

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Британские ядерные силы оказались в неловкой ситуации: подлодки класса Vanguard, оснащенные баллистическими ракетами Trident 2 и стоящие на вооружении как ключевой элемент ядерной триады, демонстрируют уязвимость перед угрозой беспилотников.
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