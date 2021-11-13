США и Украина снова выступили против резолюции о борьбе с неонацизмом

США и Украина стали единственными государствами, которые выступили против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма 12 ноября, согласно результатам голосования, сообщает пресс-служба ООН.
США и Украина стали единственными государствами, которые выступили против принятия Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с неонацизмом и героизацией нацизма 12 ноября, согласно результатам голосования, сообщает пресс-служба ООН.
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