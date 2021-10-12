90-летнего актера из сериала "Звездный путь" отправят в космос

Американская аэрокосмическая корпорация Blue Origin в среду, 13 октября, отправит в космос корабль New Shepard, на борту которого будет находиться 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале "Звездный путь", пишет Fox Business.
Американская аэрокосмическая корпорация Blue Origin в среду, 13 октября, отправит в космос корабль New Shepard, на борту которого будет находиться 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале "Звездный путь", пишет Fox Business.
Свежие комментарии