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90-летнего актера из сериала "Звездный путь" отправят в космос

Американская аэрокосмическая корпорация Blue Origin в среду, 13 октября, отправит в космос корабль New Shepard, на борту которого будет находиться 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале "Звездный путь", пишет Fox Business.

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