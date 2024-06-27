НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рейтинг Кварацхелии в FC 24 выроc до 96 после выхода Грузии в плей-офф Евро-2024

Рейтинг Кварацхелии в FC 24 выроc до 96 после выхода Грузии в плей-офф Евро-2024

26 июня сборная Грузия обыграла сборную Португалии и вышла в плей-офф Евро-2024. Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком матча, в его активе гол на 2-й минуте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх