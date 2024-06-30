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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Безопасность на водных объектах летом.

Безопасность на водных объектах летом.

Уважаемые родители!Наступил летний сезон. Отдыхающие устремляются на отдых поближе к воде. Радость пребывания на водоёмах может омрачить ваш отдых, если не соблюдать правила поведения на воде:- убедительная просьба к родителям не отпускать детей на водоёмы без присмотра .

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