Безопасность на водных объектах летом.

Уважаемые родители!Наступил летний сезон. Отдыхающие устремляются на отдых поближе к воде. Радость пребывания на водоёмах может омрачить ваш отдых, если не соблюдать правила поведения на воде:- убедительная просьба к родителям не отпускать детей на водоёмы без присмотра .