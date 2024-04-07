Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату

На Украине после попытки вручения журналисту повестки началась служебная проверка. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что армия порицает любые нарушения военных должностных лиц.
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