❗️ Из-за строительно-монтажных работ часть Феодосии осталась без газа Газа не будет с 8 утра 16 сентября и до 17 числа, заявили в администрации города.
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❗️ Из-за строительно-монтажных работ часть Феодосии осталась без газа Газа не будет с 8 утра 16 сентября и до 17 числа, заявили в администрации города.