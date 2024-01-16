Binance: "Телефонные мошенники действуют от нашего имени — и мы бессильны"

На прошлой неделе клиенты крупнейшей в мире криптобиржи Binance стали жертвами атаки мошенников, которые отправляли фейковые SMS-сообщения о победе в лотерее под названием Binance Mystery Box с обещанными призами в размере около 100 евро в криптовалюте.
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