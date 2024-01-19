Тренер Бабыдов: сколиоз — не искривление позвоночника, а скручивание позвонков

Истинный сколиоз — это не просто асимметричная осанка, а сложное заболевание, которое сопровождается "скручиванием" позвонков, структурной (на уровне костей) деформацией тел позвонков, и требует обязательного лечения.
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