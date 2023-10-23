Профессор Эмма Фини объяснила пользу сыра для снижения холестерина

Жиров в сыре много, почти как в сливочном масле. Но это не значит, что он вреден. Профессор Эмма Фини, ведущий специалист Института продуктов питания и здоровья Университетского колледжа в Дублине, объяснила этот парадокс при помощи «сырной матрицы».