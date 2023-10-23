Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

4 подписчика

Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Профессор Эмма Фини объяснила пользу сыра для снижения холестерина

Профессор Эмма Фини объяснила пользу сыра для снижения холестерина

Жиров в сыре много, почти как в сливочном масле. Но это не значит, что он вреден. Профессор Эмма Фини, ведущий специалист Института продуктов питания и здоровья Университетского колледжа в Дублине, объяснила этот парадокс при помощи «сырной матрицы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх