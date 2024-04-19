Косметолог Легкая: безынъекционная мезотерапия омолодит кожу без боли и реабилитации

Безынъекционная мезотерапия поможет убрать ранние признаки старения и омолодить кожу. Она выполняется без боли и не предполагает долгого реабилитационного периода, сообщила врач-косметолог, дерматовенеролог Офелия Легкая в беседе с Life.
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