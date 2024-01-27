Белый дом одобрил продажу 40 истребителей F-16 Турции

Администрация американского лидера Джо Байдена одобрила продажу новых истребителей F-16 Анкаре. Это произошло на следующий день после того, как Турция окончательно ратифицировала документ о приеме Швеции в НАТО.
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