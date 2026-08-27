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Число доноров крови в России выросло на 20% за шесть лет

Число доноров крови в России выросло на 20% за шесть лет

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет С 2020 года в России стало более чем на 20% больше доноров крови. Об этом 27 августа рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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