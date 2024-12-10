Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ

Глава МИД Армении пожаловался на равнодушие ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван разочарован отношением Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к республике.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А он рассчитывал, что перед Арменией упадут на колени и будут умолять остаться? А армяне, поморщившись, выкатят условия, на которых они останутся? Армения, как симбиоз между мальчишом Плохишом и старухой из &quot;рыбака и золотой рыбки&quot;: предаст за банку варенья и корзину печенья и, чтобы была у неё Россия на посылках...
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