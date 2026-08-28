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Поездка Путина, пауза переговорщиков, убийство под Москвой: новости 28 августа

Поездка Путина, пауза переговорщиков, убийство под Москвой: новости 28 августа

Кирилл Зыков/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород, в Непале из-за угрозы новой волны наводнения пришлось приостановить поисково-спасательные работы, жестокое убийство мальчика произошло в Подмосковье.

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