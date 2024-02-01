Суд Петербурга взыскал с драматургов Пресняковых 28 млн рублей

Суд Петербурга вынес решение к пользу Минкульта РФ по делу против ООО "Кинокомпания Север", которая занималась производством фильма "Храни меня, мой инстаграм!", драматургов Олега и Владимира Пресняковых.
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