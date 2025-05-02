«Застрелю к чертовой матери, если пропустите русских на Днепропетровщину!»: Зеленский стращает командование ВСУ

После почти двухмесячной оперативной паузы наши начали прогрызать оборону врага на Новопавловском направлении Киевский режим объявил принудительную эвакуацию в Днепропетровской области, которая частично затронула жителей территорий, граничащих с ДНР.
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