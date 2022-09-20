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Какую роль на Украине играет самый большой вертолет в мире Ми-26Т2?

Какую роль на Украине играет самый большой вертолет в мире Ми-26Т2?

Самый большой вертолет в мире — Ми-26 активно применяется на Украине, в первую очередь для переброски подразделений, а также крупногабаритной военной техники.

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