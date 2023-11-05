Балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов погиб в СВО

По данным учреждения, Сапрунов погиб в ходе спецоперации на Украине. «Никаким словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова.
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