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Инженер Куприенко: при запахе газа нельзя включать свет

Инженер Куприенко: при запахе газа нельзя включать свет

Заместитель главного инженера филиала «Северо-Запад Мособлгаза» Константин Куприенко предупредил, что при появлении запаха газа необходимо сразу прекратить пользоваться газовым оборудованием и перекрыть кран на плите или котле.

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