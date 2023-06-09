В районе нефтебазы в Курске упал беспилотник

Беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что дрон рухнул на территории резервуарного парка и не вызвал никаких повреждений на объекте.