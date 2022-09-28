Вечерняя Москва

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Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы стать здоровым

Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы стать здоровым

2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.Еще в этот день чтят память иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен ролью в избрании в 1917 году всероссийского патриарха.

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