Народный календарь. Что нужно съесть 2 октября, чтобы стать здоровым

2 октября Православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.Еще в этот день чтят память иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни, который известен ролью в избрании в 1917 году всероссийского патриарха.