🗳Избиратели Крыма могут проголосовать на дому по уважительной причине Как сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев, если избиратель по уважительной причине, например из-за состояния здоровья, не может прийти на участок, он может проголосовать на дому.