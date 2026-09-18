🗳Избиратели Крыма могут проголосовать на дому по уважительной причине Как сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев, если избиратель по уважительной причине, например из-за состояния здоровья, не может прийти на участок, он может проголосовать на дому.
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