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Валентина Алексеева показала настоящего бойфренда: это не Киркоров, а челябинский бизнесмен

Валентина Алексеева показала настоящего бойфренда: это не Киркоров, а челябинский бизнесмен

Стало известно, с кем встречается 20-летняя «пассия» Киркорова История с признанием Филиппа Киркорова в любви на «Новой волне-2026» в Казани получила неожиданное продолжение.

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