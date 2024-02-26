МО: Десантники ВС РФ уничтожили группу ВСУ в опорном пункте у Артемовска

Разведывательное подразделение Воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации ликвидировало отряд боевиков Вооружённых сил киевского режима в одном из опорников на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.
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