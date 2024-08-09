В ответ на новые угрозы Москва, скорее всего, предпримет ряд новых скоординированных действий с Пекином

На прошлой неделе бывший секретарь Совета безопасности и нынешний помощник президента Николай Патрушев поделился в интервью "России газете" новостями о военно-морской стратегии США, которую называют "морским превосходством".
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