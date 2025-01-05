Зеленский заявил, что не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что его не позвали на инаугурацию избранного президента США Трампа.В беседе с блогером Лексом Фридманом Владимир Зеленский пожаловался, что не получал приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
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