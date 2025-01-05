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Зеленский заявил, что не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что не получил приглашение на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что его не позвали на инаугурацию избранного президента США Трампа.В беседе с блогером Лексом Фридманом Владимир Зеленский пожаловался, что не получал приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

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