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Земля

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Как на самом деле движется цена на вторичном рынке: цифры вместо эмоций

Когда я впервые всерьёз погрузилась в аналитику рынка недвижимости, то быстро поняла одну простую, но крайне неудобную истину: цифра в объявлении и сумма в итоговом договоре купли-продажи — это почти всегда две параллельные вселенные.

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