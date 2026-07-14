Как на самом деле движется цена на вторичном рынке: цифры вместо эмоций

Когда я впервые всерьёз погрузилась в аналитику рынка недвижимости, то быстро поняла одну простую, но крайне неудобную истину: цифра в объявлении и сумма в итоговом договоре купли-продажи — это почти всегда две параллельные вселенные.
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