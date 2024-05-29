Кирби: возможное признание РФ «Талибана»* может подать «плохой сигнал другим»

Возможное признание «Талибана»* со стороны Российской Федерации может подать «плохой сигнал другим». С соответствующим заявлением выступил представитель администрации президента Соединенных Штатов Джон Кирби, информирует ТАСС.
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