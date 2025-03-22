Сергей Соседов требует вернуть деньги за провальный концерт Глюкозы в Красноярске

Музыкальный критик Сергей Соседов с треском разнес певицу Глюкозу. Музыкальный критик Сергей Соседов жестко раскритиковал скандальное выступление певицы Глюкозы, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, которое в мпрошлом году состоялось в Красноярске.