Сергей Соседов требует вернуть деньги за провальный концерт Глюкозы в Красноярске

Музыкальный критик Сергей Соседов с треском разнес певицу Глюкозу. Музыкальный критик Сергей Соседов жестко раскритиковал скандальное выступление певицы Глюкозы, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, которое в мпрошлом году состоялось в Красноярске.
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