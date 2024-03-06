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40-летний житель Екатеринбурга обвиняется в убийстве

Следственным отделом по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области было предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении 40-летнего местного жителя по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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