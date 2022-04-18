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«Идите мыть испанские туалеты!» – Ольга Скабеева пристыдила смеющуюся над Россией Татьяну Лазареву

«Идите мыть испанские туалеты!» – Ольга Скабеева пристыдила смеющуюся над Россией Татьяну Лазареву

Татьяна Лазарева возмущает россиян громкими высказываниями о России. Теперь же 55-летняя актриса  устроилась работать на украинское ТВ, что совсем не понравилось российской журналистке Ольге Скабеевой.

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