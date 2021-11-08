БУТЫРСКИЕ новости

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  • Александр Раевский
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    Метро всем всегда хватало, Вы строите его в области уже. Коробки строить продолжаете, а москвичам не это надо. Нужны ...Собянин рассказал...
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    Да не метро нам нужно, а порядок в городе, без драк и стрельбыСобянин рассказал...

Собянин предложил концепцию — развития Покровского-Стрешнева «Пять парков в одном»

Собянин предложил концепцию — развития Покровского-Стрешнева «Пять парков в одном»

Покровское-Стрешнево ждет благоустройство Как рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, жители столицы смогут принять участие в серии голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые пойдут  на портале «Активный гражданин».

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