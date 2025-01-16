Экс-глава МИД Гренландии: лишь 0.0001% гренландцев хотят стать американцами

Только 0.0001% жителей Гренландии хотят стать гражданами США. Об этом РИА Новости заявил депутат гренландского парламента Гренландии, лидер основной оппозиционной партии "Налерака" и бывший министр иностранных дел острова Пеле Броберг.
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