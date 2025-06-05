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Татар-информ

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Ольга Павлова рассказала о вкладе Покровской в синхронное плавание Татарстана

Ольга Павлова рассказала о вкладе Покровской в синхронное плавание Татарстана

Автор: Дмитрий Киселев Фото : Федерация синхронного плавания РТ В Москве прошел Гала-вечер в честь 75-летнего юбилея главного тренера сборной России по синхронному плаванию, заслуженного тренера России и Героя Труда РФ, основателя отделения синхронного плавания училища Олимпийского резерва Республики Татарстан «Школа Покровской» – Татьяны Покровской.

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