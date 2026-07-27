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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грег Руседски: «Чтобы иметь хоть какие-то шансы на US Open, Алькарасу нужно выступить в Цинциннати»

Грег Руседски считает, что Карлос Алькарас пропустит US Open , если не сыграет в Цинциннати. Ранее издание La Verdad сообщило , что команда испанца пока не подтвердила его участие на «Мастерсе» – решение примут в ближайшие дни в зависимости от того, как отреагирует запястье.

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