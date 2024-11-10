Культуромания
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Культуромания

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  • Александр Т
    А чего вы от жида ожидали? Где больше платят там и родина и  дом.Познер ответил Ми...
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Редкая скульптура Альберто Джакометти представлена на аукционе Christie’s

Редкая скульптура Альберто Джакометти представлена на аукционе Christie’s

Christie’s представил Femme qui marche (II) — редкую скульптуру Альберто Джакометти. Работа будет продана в качестве ведущего события на Вечерних торгах XX века, которые пройдут в Рокфеллеровском центре во вторник, 19 ноября 2024 года.

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