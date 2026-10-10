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Регионы России

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Киберэксперт предупредил о подделках сайтов отелей и дал советы туристам

Киберэксперт предупредил о подделках сайтов отелей и дал советы туристам

Специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий рекомендовал перед бронированием отеля проверять его адрес и контакты через онлайн-карты или специализированные сервисы, чтобы снизить риск столкновения с мошенниками.

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