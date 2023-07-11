Задержан второй подозреваемый в снятии скальпа с парня из-за прически

РЕН ТВПодписатьсяЗадержан второй подозреваемый в снятии скальпа с парня из-за прическиПравоохранительные органы задержали второго подозреваемого в снятии части скальпа с молодого человека из-за его прически.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваСкорее всего, скальп сняли случайно. Перестарались... Целью были только волосы, скорее всего зеленые или синие... Молодежь ходит такая... Дичь какая-то!! И те, КТО; и тот, КОГО.Ответить14 час.МГМаша ГлагаПровели профилактические работы))) так сказать.Ответить9 час.
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