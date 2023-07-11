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Задержан второй подозреваемый в снятии скальпа с парня из-за прически

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в снятии части скальпа с молодого человека из-за его прически.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Скорее всего, скальп сняли случайно. Перестарались...  Целью были только волосы, скорее всего зеленые или синие... Молодежь ходит такая... Дичь какая-то!! И те, КТО; и тот, КОГО.
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14 час.
МГ
Маша Глага
Провели профилактические работы))) так сказать.
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9 час.

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