Политика как он...
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Политика как она есть

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Мирошник сообщил, что Зеленского уже пытались отстранить от денежных потоков

Мирошник сообщил, что Зеленского уже пытались отстранить от денежных потоков

Западные политики лоббируют выделение Украине денег из своих корыстных интересов и уже пытались удалить Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков, сейчас происходит второй виток этого противостояния.

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