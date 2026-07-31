Западные политики лоббируют выделение Украине денег из своих корыстных интересов и уже пытались удалить Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков, сейчас происходит второй виток этого противостояния.
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