⚡️Андрей Бочаров увеличил единовременные выплаты до 1,7 миллиона рублей участникам СВО из Волгоградской области Об этом он сообщил на мероприятии в клубе «Юный ястреб».
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⚡️Андрей Бочаров увеличил единовременные выплаты до 1,7 миллиона рублей участникам СВО из Волгоградской области Об этом он сообщил на мероприятии в клубе «Юный ястреб».