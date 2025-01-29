СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено по отмашке из Вашингтона, и глава киевского режима Владимир Зеленский никак не может повлиять на эту ситуацию.