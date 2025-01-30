Жителя Иркутской области осудили на 18 лет за поджог военкомата

Жителя города Братска Иркутской области Дмитрия Михеева за поджог военкомата приговорил к 18 годам лишения свободы 2-й Восточный окружной военный суд, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Иркутской области.
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