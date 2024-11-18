На борьбу с сахарным диабетом в регионах России дополнительно выделили 5,5 млрд рублей

Правительство России реализует масштабную программу, направленную на борьбу с сахарным диабетом. На эти цели регионы страны получат дополнительно около 5,5 млрд рублей, рассказали в понедельник, 18 ноября, в пресс-службе кабмина.
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