Отмена повесточки в армии США

Новый глава Пентагона Пит Хесгет сообщил, что если раньше в Пентагоне существовало ведомство отвечавшее за продвижение внутри армии США "политики равенства, инклюзивности и разнообразия", то теперь будет создано ведомство отвечающие за искоренение внутри армии США "политики равенства, инклюзивности и разнообразия".
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