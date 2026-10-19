Жители Литвы уезжают за границу рекордными темпами в этом году. Основными причинами оттока населения являются рост цен, подорожавшее жилье и продукты, а также конкуренция с иммигрантами.
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